Costa Concordia, Rebello: mio fratello rinvenuto dopo 3 anni

"Raccontaci di tuo fratello Russell. Dove si trovava quel giorno, il 13 gennaio?" "Quel giorno, il giorno 13, lui era di riposo perché non stava bene, allora è stato messo in malattia. Credo che sia stato il suo ultimo giorno di riposo e il giorno dopo doveva iniziare già a lavorare. Si trovava nella sua cabina quando è successo questo. In pochi minuti credo che, come ho saputo da altri colleghi, la sua stanza, la sua cabina era già sott'acqua. Poi lui è scappato con gli stessi vestiti che aveva addosso verso l'alto per salvarsi. Lui faceva il cameriere. Sì, era quasi 5 anni che lavorava con la Costa e con la Concordia credo erano due mesi. So che, da amici, da racconti delle persone che ho conosciuto, lui si è messo ad aiutare le altre persone a salire sulle scialuppe, a salvarsi e tutto il resto. Poi, quando la nave - credo al momento verso mezzanotte - si è raddrizzata di più, è il momento che di lui non c'è più notizia, fino a che non l'hanno trovato. Le ricerche sono andate avanti per 4 mesi". "Nel frattempo cosa pensavi tu?" "Nel frattempo io ero, diciamo, avevo questa credenza dentro, che un giorno lo avremmo trovato sicuramente. Perché tutte quelle persone, sommozzatori, vigili del fuoco, mi davano quella carica: non ti preoccupare, lo troviamo, non ti preoccupare, lo troviamo. All'inizio non era facile perché faceva freddo, perché eravamo proprio a gennaio. Non c'era posto per me o per molti di noi per rimanere sull'isola perché, sai, l'isola era chiusa in quel momento. Facevamo avanti e indietro, questo è continuato quasi per 4 mesi. Poi hanno raddrizzato la nave, poi c'è stato il parbuckling, tutti questi episodi. Poi la nave è stata portata via, fino a Genova, dove è rimasta ferma in porto per un periodo e hanno cominciato a far le ricerche. Anche in quel momento non hanno trovato niente e poi quando è iniziata la fase di stripping, a togliere i pezzi pezzo per pezzo, dopo un po' di mesi in una delle cabine sul ponte 8 hanno trovato i suoi resti sotto un po' di mobili, è stato intrappolato sotto i mobili".