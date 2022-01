Covid, a Palermo aumentano i ricoveri di no vax

Il numero dei siciliani positivi al Covid ha superato quota 52 mila. Quasi mille i ricoverati in ospedale. In netto e preoccupante aumento, ci dice la responsabile del pronto soccorso del Covid Hospital Cervello. "Abbiamo più di 180 pazienti ricoverati di cui 60 sono ad alta intensità di cure, ricoverati in terapia sub intensiva. La maggior parte dei casi gravi sono pazienti non vaccinati, sono quelli che ancora pur senza comorbilità arrivano e arrivano gravissimi". La stanchezza e il disappunto sono evidenti tra chi ogni giorno è costretto ad utilizzare energie e posti letto per pazienti che il vaccino avrebbe potuto tenere lontano dall'ospedale. "Ormai oltre i 100 accessi al giorno e devo dire che ci aspettiamo il picco del 4 e 5 perché abbiamo visto veramente tante feste private. Non abbiamo più né i numeri né la forza per reggere questa situazione, per cui vorremmo una maggiore collaborazione. Chi ha veramente bisogno si potrebbe trovare in una di queste ambulanze in questo momento e noi dobbiamo ricorrere a una selezione, in questo momento, dentro è tutto pieno e facciamo entrare solo i codici rossi". La campagna di vaccinazione, che non si è mai fermata durante le feste, procede a ritmi serrati a Palermo più che in altre province siciliane, con oltre 7500 bambini sotto i 12 anni vaccinati negli ultimi giorni. Ma è anche boom di richieste di tamponi con lunghe code nei drive in, come davanti alle farmacie. "Abbiamo sempre fatto una media di 30-40 al giorno e siamo arrivati a una media anche di 300. Il tutto dovuto al fatto che le persone sono venute prima delle feste a fare il tampone per capire se erano negative In modo tale da potersi riunire ora, successivamente a queste festività, stanno venendo per capire se sono diventata positive".