Problematiche più frequenti che noi stiamo vedendo, sono nei piccolini, bambini sotto i 5 anni di età, problematiche di tipo respiratorio. Invece nel più grandini, quindi quelli in età scolare tra i 5 e i 12 anni, o problematiche di insorgenza di diabete, abbiamo avuto casi di manifestazioni di primo episodio di diabete in corso di Covid o situazioni di interessamento cardiaco, la famosa MIS-C che è questa patologia cardiaca che interessa gli adolescenti in fase post Covid.