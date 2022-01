Covid, anche a Palermo ridotte le scorte del vaccino Pfizer

"Queste, sono le fiale di Pfizer che ci invia l'Azienda Sanitaria. Abbiamo le ultime due attendiamo il rifornimento". Sono già state prenotate? "Abbondantemente". Tra le persone che si sono prenotate in una delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, ci sono queste due signore. "Fortunatissime, perché, non so perché, non si riesce a trovare. E' quasi un mistero, visto che tutti vogliamo il Pfizer". La richiesta aumenta, le dosi scarseggiano. "C'è un problema nella distribuzione del vaccino Pfizer, dovuto a una serie di concomitanze. Da noi in Italia è stato il più utilizzato dall'inizio della campagna vaccinale. Siccome l'80% delle dosi somministrate è stata costituita da Pfizer, per la dose Booster la gente preferirebbe poter continuare con lo stesso tipo di vaccino". La raccomandazione dell'Azienda Sanitaria, è di somministrare quando possibile il vaccino Moderna. "Da dicembre,quando è iniziata, diciamo, la carenza delle scorte il vaccino Pfizer, abbiamo avuto un contingentamento delle scorte, che la nostra Azienda Provinciale Sanitaria ci manda. E abbiamo iniziato, quindi a utilizzare anche il vaccino Moderna, che posso rassicurare tutti è assolutamente analogo, e si è rivelato sicuro, e altrettanto efficace nella copertura da malattia severa, e da infezione come il vaccino Pfizer".