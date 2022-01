Covid, balzo tasso positività: 61mila casi, 133 vittime

Un balzo in avanti del tasso di positività che preoccupa. I nuovi dati sull'andamento dell'epidemia che si riferiscono alla giornata di Capodanno confermano la curva in crescita dei contagi: 61 mila i nuovi casi e 133 le vittime Covid registrate in 24 ore. Mentre con solo 278 mila tamponi effettuati il tasso di positività fa comunque segnare un +8,9% attestandosi al 21,9%. Aumentano le terapie intensive, +22, e salgono anche i ricoveri, +491. La variante Omicron fa dunque schizzare i contagi e mette a dura prova la tenuta dei vaccini che, comunque, riescono a fronteggiare l'assalto. Secondo gli ultimi dati la gran parte dei ricoveri, anche in terapia intensiva, riguarda infatti i non vaccinati: oltre 7 su 10. "È esattamente un anno che noi somministriamo i vaccini, è dal 29 di dicembre dell'anno passato, ecco noi ci rendiamo conto che la minore aggressività di una forma come Omicron è legata soprattutto all'incredibile aumento della protezione vaccinale della popolazione". La quarta ondata corre dunque veloce verso il picco atteso a metà gennaio. Al momento i malati di Covid sono oltre un milione nel Paese. Dal Comitato Tecnico-Scientifico si sottolinea come sia fondamentale correre con le vaccinazioni, comprese le dosi booster e la campagna per i bambini. Nonostante alcune segnalazioni dei media le dosi di vaccino non mancano, assicurano dall'autorità commissariale. Mentre secondo il direttore del CTS, Franco Locatelli, i tempi sono maturi per l'obbligo vaccinale.