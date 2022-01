Covid, Bambin Gesù, quadruplicati accessi al pronto soccorso

L'ultimo ad arrivare qui è un neonato di appena 11 giorni, positivo lui e positiva anche la mamma. Emotivamente delicata da gestire, perché finché non si negativizza non può neanche guardarlo attraverso i vetri. È questa è la frustrazione più grande che si respira in questo ospedale pediatrico che si affaccia sul mare e che ora sta vivendo il suo momento più duro e complicato dall'inizio della pandemia, soprattutto dopo l'illusione di settembre in cui si pensava che si fosse arrivati al capolinea. "Sono quadruplicati gli accessi in pronto soccorso e triplicati i ricoveri di bambini molto piccoli, sono circa 1 su 100 i bambini che vengo ricoverati in questo momento e dei nostri ricoverati 1 su 25-30 va in rianimazione. La mia preoccupazione però non è per Omicron, è per la prossima variante che arriverà fra qualche mese, perché arriverà sicuramente e spero che non sia più aggressiva nel bambino, oltre che più contagiosa". Dall'1% dei bambini colpiti dal Covid si è arrivati al 20% di popolazione in età pediatrica contagiata. I più piccoli vengono trasportati in queste barelle di contenimento biologico quando arrivano in ospedale, un anno fa in terapia intensiva c'erano 1-2 pazienti Covid, negli ultimi giorni si è arrivati fino a 7, un numero alto ma che per ora si mantiene costante rispetto all'incremento dei nuovi ingressi. "Le problematiche più frequenti che noi stiamo vedendo sono nei piccolini, bambini sotto i cinque anni di età, problematiche di tipo respiratorio e invece nei più grandini, quindi quelli in età scolare tra i 5 e i 12 anni o problematiche di insorgenza di diabete o situazioni di interessamento cardiaco, la famosa MIS-C, che è questa patologia cardiaca che interessa gli adolescenti in fase post-Covid".