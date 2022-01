Covid, bimbo di 10 anni morto a Torino

Il lettino della Terapia intensiva al Regina Margherita di Torino è vuoto. Mario, il nome di fantasia, non ce l'ha fatta. Alle 5:55 di martedì mattina il suo cuore si è fermato, aveva appena 10 anni. Era stato trasferito d'urgenza qui 24 ore prima dall'ospedale di Mondovì nel cuneese, da qualche giorno aveva il Covid, febbre e soprattutto dolori muscolari molto forti, ma l'evoluzione della malattia è stata fulminante gli sono state diagnosticate una sospetta miocardite e la rabdomiolisi quest'ultima effetto raro ma possibile del Covid. "Aveva già un quadro di rabdomiolisi quindi una situazione in cui c'è una necrosi dei muscoli del corpo e che quindi richiede un trattamento aggressivo e rapido. É stato difficile rincorrere la situazione, nonostante l'emodialisi, nonostante un trattamento di pulizia del sangue che in questi casi di solito è efficace." Il bambino non era vaccinato perché aveva qualche piccolo problema di salute e un medico aveva consigliato i genitori di aspettare lo avrebbero vaccinato a breve però, tutti in famiglia lo sono. "É possibile che abbiano ricevuto questo consiglio, era un bambino in buone condizioni generali e un bambino che non rientrava in quelle che sono le caratteristiche dei pazienti fragili. I bambini devono essere vaccinati per mantenere il loro stato di salute e per far sì che le sequele del Covid non impattino su quella che è anche la loro vita sociale e soprattutto per non avere sequele importanti della malattia da Covid che possono essere anche letali.