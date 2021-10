Covid, il bollettino del 30 ottobre - Le grafiche

Capitolo Covid con il bollettino del Ministero della Salute, 4.878 i nuovi casi positivi di oggi, siamo in calo rispetto a ieri. Sono aumentati i tamponi nelle ultime 24 ore perché sono stati 477.000. Il tasso di positività cala leggermente, siamo all'1% rispetto a ieri che era all'1,1. Per quanto riguarda la pressione all'interno degli ospedali, il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni in terapia intensiva è di meno 3 mentre nei reparti ordinari il saldo è di più 49 persone. Infine purtroppo anche oggi parliamo di morti causa Covid e si tratta di 37 persone.