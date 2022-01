Covid, centro tamponi medici di base a Cassina de' Pecchi

Ho avuto i primi sintomi lunedì ho chiamato ieri ho avuto un appuntamento oggi. Io sono contenta di questo posto sennò appunto dovrei dovevo fare tanti chilometri per andare a fare un tampone. Quindi grazie per l'iniziativa. Il Comune ci ha messo il parcheggio e la struttura, la ATS, ha fornite tamponi. I medici di base sono scesi in campo per eseguirli e registrarli; succede a Cassina de' Pecchi 13800 abitanti ad Est di Milano. Oltre 550 positivi. Qui fino a lunedì scorso fare un tampone era estremamente complicato; nella migliore delle ipotesi si dovevano macinare alcuni chilometri e mettersi in fila per ore. L'idea è nata da una reale esigenza che mi è stata riscontrata nella popolazione. Noi a Cassina de Pecchi abbiamo come altri paesi un aumento esponenziale dei casi quindi tantissime persone che non riuscivano a fare i tamponi perché ci sono code chilometriche dappertutto. Da 90 tamponi al giorno, lunedì fino a 200, oggi basta l'impegnativa del medico di base; per ora è il comune che fissa gli appuntamenti. I medici di famiglia devono intervenire aiutare in questa pandemia come in questo caso che stiamo facendo i tamponi alla popolazione che necessita di fare il tampone.