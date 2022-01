Covid, cresce ancora il contagio tra gli operatori sanitari

12.000 i contagi in una settimana tra gli operatori sanitari: medici e infermieri. La scorsa settimana erano circa 10.000. Lo rileva il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Una realtà che non risparmia nessuna Regione. "Sicuramente anche nel Lazio, come nel resto d'Italia. Purtroppo l'aumento è legato alla diffusione di questa variante che è particolarmente contagiosa. Una cosa su cui riflettere è che spesso, ovviamente, gli operatori sanitari anche possono contrarre, come il resto della popolazione, l'infezione in famiglia, nel contesto familiare". Contagi che emergono in numero alto, anche perché chi lavora in strutture ospedaliere viene tamponato con estrema frequenza, ogni 10 giorni. E il Policlinico Tor Vergata non fa eccezione. Qui nel mese di dicembre sono stati circa 50 i casi di operatori sanitari positivi e nei primi 15 giorni di gennaio già 60. "Il numero così importante di contagi positivi da Covid mette un po' a dura prova quella che è l'organizzazione del lavoro all'interno del Policlinico. Però questa non è una nuova assoluta, nel senso che negli anni passati, prima del periodo Covid, il periodo invernale è caratterizzato purtroppo dall'influenza o dalle malattie respiratorie. Di nuovo c'è il fatto che gli operatori sanitari sono, in qualche modo, interessati sia dall'isolamento che dalla quarantena, quindi i giorni di assenza sono un po' di più". Medici, infermieri e operatori socio-sanitari che si ammalano, per fortuna in maniera non grave, e rispetto alla prima ondata non si registrano decessi. "In questa seconda ondata noi stiamo sfruttando quelli che sono gli strumenti che ci sono stati messi a disposizione. In primis i dispositivi di protezione individuale che sono molto ben conosciuti e l'utilizzo è ormai diffuso e poi, ovviamente, la protezione che è legata al vaccino".