Covid Cremona, 15 ospiti di Rsa vaccinati trovati positivi

15 ospiti ultra 80enni della RSA Cremona Solidale, in provincia di Cremona, sono risultati positivi al test rapido del Covid, nonostante fossero stati vaccinati con la prima e la seconda dose Pfizer lo scorso Gennaio. Le loro condizioni, va precisato, non sono gravi. 12 sono asintomatici, tre hanno riportato i sintomi di una lieve influenza segno che, il vaccino, ha attutito le conseguenze dell'infezione. "Dei dati, dei risultati adesso, chiari univoci non ce li abbiamo. Quello che sta emergendo è che, effettivamente, la variante inglese che è la variante più, come si dice aggressiva, mi scuso se non utilizzo i termini corretti non sono un medico è riuscita, come detto, ad entrare in struttura. L'aspetto positivo di tutto questo è che comunque siamo in situazioni, come ha detto, tipo casi asintomatici o gli elementi sintomatici". La direzione ha avviato un'indagine sulle possibili cause del contagio. "Abbiamo un target di persone estremamente fragili che potrebbero avere anche un sistema immunitario che non risponde proprio in modo potente, puntuale e preciso come dovrebbe, potrebbero esserci tutta una serie di concause". Resta Inoltre da capire come sei entrato il Covid in una struttura blindata ormai da mesi e, anche su questo fronte sono in corso delle verifiche. Non tutto il personale sanitario che opera nella struttura è vaccinato, va detto, ma è altrettanto vero che qui, dal marzo scorso, vengono applicati i livelli di sicurezza altissimi.