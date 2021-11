Covid, D'Amato: per bimbi dosi vaccino ad hoc e hub dedicati

"È proprio un dosaggio particolare, delle confezioni particolari, un colore particolare per cui è proprio una vaccinazione personalizzata per i bambini, che noi faremo in siti diversi da quelli dove verrà somministrata agli adulti, proprio per consentire la massima sicurezza e ovviamente rispondere anche a tutte le domande che le famiglie vorranno fare". "Siete già pronti con eventuali scorte?". "Sì, beh, le scorte no perchè non sono ancora arrivate diciamo, adesso credo che siano ferme nel sito di stoccaggio in Belgio. Aspettiamo, penso entro metà dicembre possono arrivare a noi come alle altre regioni, ma nel frattempo noi stiamo organizzando tutta la macchina di somministrazione. Un ruolo fondamentale lo avranno i pediatri, sia i pediatri di famiglia che i pediatri delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere".