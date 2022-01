Covid, Donini: in Emilia-Romagna autotest per isolamento

Da mercoledì prossimo praticamente 2 milioni di persone, che sono quelle che in Emilia Romagna hanno fatto le due dosi più la dose booster, quindi tre dosi di vaccino, potranno, se asintomatici, auto testarsi, come abbiamo fatto vedere in conferenza stampa, con modalità molto semplici, con i tamponi rapidi antigenici che sono stati, diciamo, avvalorati dai laboratori di microbiologia e dalla normativa europea, che sono acquistabili in farmacia, negli esercizi commerciali appositi e che sono, diciamo così, in qualche modo evidenziati nel sito e nel caso in cui dovessero riscontrare una loro positività, che ovviamente è asintomatica ma è positività, potrebbero immediatamente caricare la positività nel Fascicolo Sanitario Elettronico, ricevere in 24 ore il foglio di isolamento e quindi cominciare senza pastoie burocratiche, senza file, senza, diciamo, complicazioni amministrative, il loro isolamento. Dopo 7 giorni potrebbero rifare il test e nel caso fosse negativo inserire, appunto, la negatività nel Fascicolo Sanitario Elettronico e ricevere la fine isolamento.