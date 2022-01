Covid, l'Emilia Romagna sperimenta l'Autotesting

Un tampone rapido fatto in autonomia. In Emilia Romagna da mercoledì basterà in caso di positività per l'inizio immediato della quarantena. Allo stesso modo si potrà terminare l'isolamento dopo 7 giorni con esito negativo e in assenza di sintomi. L'interessato dovrà caricare i risultati del test nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Per ora si tratta di una sperimentazione della Regione, in accordo con il Ministero della Salute, e riguarderà solo chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose booster. "Si rivolge ad una popolazione alla quale non è nemmeno chiesto di fare la quarantena nel caso in cui siano essi stessi contatti di casi positivi e sulla quale si sta dibattendo, ci dirà poi il Governo cosa ne pensa, anche di accorciare il periodo di isolamento a 5 giorni. Noi avevamo proposto come Regione che al termine dei 7 giorni potessero essere liberi senza necessità di tampone". Semplificare il tracciamento, ridurre la burocrazia e alleggerire il carico di lavoro per la Sanità pubblica gli obiettivi della sperimentazione. "Il cittadino non dovrà più girare tra drive-through, conferme, molecolari o farmacie". Il self-testing è possibile solo con i tamponi autorizzati, venduti nelle farmacie e negli esercizi commerciali. Sul sito della Regione Emilia-Romagna un'animazione spiega la procedura. Controlli a campione durante la sperimentazione verificheranno la coincidenza del risultato del test rapido con quello molecolare. "C'è qualche timore relativo all'attendibilità di questi tamponi rapidi?" "Noi ci rivolgiamo a quelle persone che sono contatti. Sicuramente il test antigenico è un buon compromesso in questo senso, perchè è chiaro che può non identificare soggetti con cariche virali basse, ne siamo perfettamente consapevoli, ma serve a identificare i soggetti che hanno una carica virale abbastanza alta da essere potenzialmente infettanti. Quindi, con questo contribuiamo a ridurre la circolazione virale, almeno lo speriamo. È una sperimentazione, poi vedremo".