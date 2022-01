La vaccinazione dei bambini ha un triplice effetto, innanzitutto li protegge, in secondo luogo impedisce quel percorso del virus verso le famiglie attraverso i bambini e poi in terzo luogo garantisce quella estrazione del plateau dell'immunità di gregge che ci vede ormai sopra l'86% considerando proprio tutti anche quelli che non potranno essere vaccinati i bambini da 0 a 5 anni e che è la vera difesa verso il virus visto che i risultati incominciano a arrivare.