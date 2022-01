Da qualche giorno ormai abbiamo scelto di cominciare da numeri differenti, allora, intanto vediamo già in onda il cartello che si riferisce alla percentuale fra positivi e tamponi processati, la vediamo in risalita un pochino rispetto al bollettino precedente, la colonnina è al 16% vediamo il numero di nuovi casi di contagio che scende rispetto a ieri ma insomma siamo in pieno weekend, è domenica quindi diciamo che sono numeri un po' condizionati da queste giornate festive 149.512 ma quello che ci interessa particolarmente, adesso abbiamo mandato in onda questi due cartelli, in questi giorni sono i parametri ospedalieri, allora, vediamo i tamponi, abbiamo mandato quest'ordine ma non era quello che volevamo, comunque siamo ai tamponi che sono 927.846 quindi un numero un pochino inferiore rispetto diciamo ad oltre il milione di tamponi che nei giorni feriali vengono effettuati, vediamo qual è il prossimo cartello, eccoci qui, allora questi sono i parametri che ci interessano di più diciamo in questi giorni e sui quali gli occhi sono maggiormente puntati, la pressione ospedaliera perché si conferma sì stabile la curva dei casi però insomma vediamo che continua a crescere, diciamo così, la pressione questi sono i ricoverati con sintomi quindi nei reparti ordinari +349 unità, è stabile, come vedete, le colonnine sono sempre quelle negli ultimi 5-6 giorni, eccoli qui vediamo, possiamo andare al prossimo cartello perché il saldo è questo sui reparti ordinari ma vediamo che anche il saldo che riguarda i posti letto occupati nelle Terapie Intensive sale di 14 unità a fronte di un numero di ingressi giornalieri, nei reparti più critici, di 128 persone, questi sono gli ingressi del giorno in Terapia Intensiva cui si riferisce appunto il cartello grafico che vi stiamo mostrando in questo momento, il prossimo cartello si riferisce alle vittime registrate in un solo giorno, nelle ultime 24 ore, qui scendiamo rispetto al bollettino precedente, siamo a 248 morti da Covid e poi andiamo al successivo cartello che è l'ultimo che vediamo e abbiamo superato la soglia dei 2 milioni e mezzo di persone attualmente positive nel nostro Paese.