Covid, in Emilia Romagna tamponi in farmacia a 15€

È un sierologico, è semplicemente una punturina al dito, indolore rileva la presenza di anticorpi IGG o IGM. il test sierologico e il tampone antigenico in Emilia Romagna si possono fare in farmacia, ognuno al prezzo calmierato di 15 euro senza ricetta medica. Basta una prenotazione. - Molto più comodo non dover fare la ricetta dal medico e quindi farlo tutto in un arco di tempo molto ristretto. L'ho fatto a pagamento per sapere se sono venuta a contatto con il virus. - Una curiosità personale o per lavoro? - Personale. - Uno screening contro il covid voluto dalla regione. Gli studenti, le loro famiglie, il personale scolastico e le persone con disabilità possono fare il tampone rapido in farmacia dalla seconda metà di dicembre gratuitamente, una possibilità che ora viene estesa anche agli allenatori sportivi e ai volontari del terzo settore impegnati nell'assistenza agli anziani. - Questa è una novità importante perché ci sono tante persone che anche all'inizio della pandemia non hanno avuto occasione di controllarsi perché fondamentalmente stavano bene. La modalità è sempre modalità auto test, il farmacista assiste i clienti in questa procedura, dopodiché il farmacista fa la parte dell'analisi e carica sulla piattaforma il risultato che in pochi minuti è disponibile. In caso di positività la persona viene presa in carico dai servizi di igiene pubblica per effettuare il tampone molecolare di conferma e per la tracciatura dei contatti,.