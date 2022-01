Covid, in Sicilia si torna a scuola ma non ovunque

La campanella in Sicilia torna a suonare ma non per tutti e non ovunque, perché quando sono passate quasi 4 settimane dall'inizio delle vacanze di Natale il contagio si è diffuso, quasi il 40% dei comuni è ora in zona arancione e tra questi sei capoluoghi: Messina, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Enna e Siracusa. Alcuni sindaci sfruttando la possibilità di tenere le scuole chiuse, in caso di rischio, hanno già preso la decisione di sospendere le lezioni in presenza, è il caso di Trapani e Agrigento. In quella parte di Sicilia rimasta invece in zona gialla si torna sui banchi dopo una settimana convulsa fatta di riunioni accese, ordini e contrordini, decisioni prese e sospese, revocate o ribadite. Da un lato la Regione che aveva previsto la riapertura giovedì 13 gennaio, dall'altra i sindaci guidati dal Presidente dell'ANCI Sicilia Leoluca Orlando che invece ne avevano deciso, per tutta la settimana, la chiusura dichiarata poi illegittima dal Tar. Il Sindaco difende e spiega così la sua decisione: "É evidente che siamo in presenza di norme di difficile attuazione, dobbiamo tener conto di diversi territori, in Sicilia le condizioni strutturali della Sanità e delle aziende sanitarie non regge all'impatto dell'aumento progressivo dei contagi, insieme ad un centinaio di altri sindaci abbiamo fatto un'ordinanza ... 50 soltanto per tre giorni, per chiedere dati certi, che non ci venivano dati e quando sono stati forniti, dopo la nostra ordinanza, abbiamo scoperto che non erano dieci i comuni in zona arancione ma 150, forse ci si poteva pensare prima, non posso che prendere atto delle decisioni del Tar, così come hanno preso atto tanti altri sindaci ma continua ancora forte più che mai la richiesta di richiamo alle responsabilità delle strutture sanitarie responsabili.".