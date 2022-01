Covid, in Lombardia scende la pressione sugli ospedali

Al nord di Milano l'ospedale di Cinisello Balsamo è un cosiddetto "punto spoke", non ci sono i malati Covid che necessitano di cure ad alta intensità. Qui ora arrivano quelli che dal pronto soccorso vanno ricoverati per altre ragioni ma sono positivi o quelli che necessitano di assistenza respiratoria. Questi ultimi sono solo 8 su 87, la maggior parte non vaccinati. La pressione, anche qui, si sta allentando. "Ad oggi noi abbiamo 87 ricoverati in sei reparti, di cui uno in sub acuti e uno multi specialistico. Il trend ci conferma un allentamento sulla pressione al pronto soccorso. Se i numeri vengono confermati questa settimana pensiamo di convertire in non-Covid almeno un reparto, per andare verso una quasi normalità". La fila per i tamponi è sempre lunga ma niente a che vedere con due settimane fa, oggi ne vengono fatti 600 ma sono arrivati a 1002 al giorno, tra Natale e Capodanno. Ci spostiamo all'ospedale di Sesto San Giovanni, il primo hub vaccinale in Italia ad aprire 24 ore su 24 per due venerdì. Oltre 1700 i vaccini fatti, di questi il 10% sono state prime dosi. "Sono venute numerose persone, tra cui nuclei familiari, ragazzi che finivano la serata e cittadini che andavano a lavorare prima del lavoro. Ripeteremo l'iniziativa il 28 gennaio, sempre a partire dalle 21 alle 8 del mattino".