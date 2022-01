Covid, Magrini: più casi tra sanitari è problema per turni

Il numero così importante di contagi positivi da Covid mette un po' a dura prova quella che è l'organizzazione del lavoro all'interno del Policlinico, però questo non è una novità assoluta nel senso che negli anni passati, prima del periodo Covid, il periodo invernale è caratterizzato purtroppo dall'influenza o delle malattie respiratorie che interessano anche gli operatori sanitari, quindi le strutture sono in qualche modo, tra virgolette, abituate a far fronte a questo impegno, di nuovo c'è anche il fatto che gli operatori sanitari sono in qualche modo interessati, sia dall'isolamento che dalla quarantena, quindi i giorni di assenza sono un po' di più.