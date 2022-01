Siamo in una fase di transizione noi rispetto ad altre Nazioni. L'Inghilterra, il Sudafrica che hanno subito prima Omicron ora sono in una frase migliore. L'Inghilterra, come sempre, è un po', come dire, sportiva nel rilanciare a una nuova normalità. Io credo che con buon senso ma in poco tempo si possa davvero arrivare a semplificare un po' per tutti, lo raccontavate poc'anzi anche rispetto alla scuola, le indicazioni ma mantenendo ancora un'attenzione, diciamo, prudenza, prudenza.