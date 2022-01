Covid, Pregliasco: si va verso futuro endemico

Io spero che quello che si sta dicendo da qualche settimana venga via via confermato. Cioè, il rallentamento nell'incremento, quindi nella velocità di crescita e quindi di una situazione che i modelli matematici ormai ci dicono, insomma, fra una, due settimane dovremmo come minimo arrivare a un plateau, quindi a una situazione non ancora di discesa ma che potrebbe, nel prossimo futuro, e speriamo, e immaginiamo nello stesso modo dell'Inghilterra e del Sudafrica colpite prima di noi dalla variante Omicron, che ormai diventerà, è, credo, prevalente e le prossime rilevazioni, credo, confermeranno questo e quindi, diciamo così, portarci verso una stagione futura di convivenza, di andamento endemico.