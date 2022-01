"Quali sono i problemi soprattutto per quel che riguarda il turismo?" "Qui per noi sarebbe la tragedia perché la zona rossa vorrebbe dire chiudere gli impianti di risalita, abbiamo passato una stagione invernale, la scorsa, con gli impianti chiusi e questo è stato un problema pesantissimo da affrontare, un'altra chiusura adesso sarebbe per noi veramente disastrosa quindi dobbiamo cercare di evitarla in tutti i modi possibili.".