Sono quadruplicati gli accessi in pronto soccorso e triplicati i ricoveri di bambini molto piccoli. Sono circa 1 su 100 i bambini che vengono ricoverati in questo momento e dei nostri ricoverati 1 su 25/30 va in rianimazione. La mia preoccupazione però non è per Omicron è per la prossima variante che arriverà fra qualche mese, perché arriverà sicuramente, e spero che non sia più aggressiva nel bambino oltre che più contagiosa.