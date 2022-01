Covid, troppi contagi, medici di base sotto pressione

Diminuiscono, lievemente, le terapie intensive in Campania; ma aumentano i posti letto occupati in degenza, una conferma del fatto che il virus con la variante Omicron ha perso in aggressività ma acquistato in capacità di contagiare. "Le richieste indipendentemente dall'intensità delle manifestazioni cliniche anche banalissime hanno una ricaduta di richiesta verso il medico di comportamenti, cosa fare, cosa assumere, non devo fare nulla, uno stato che talvolta li lascia angosciati perché non hanno delle risposte in tempo reale." La minore gravità dei pazienti si traduce quindi in un carico, difficile da sostenere, per i medici di famiglia costretti a districarsi tra le telefonate di che confinato in casa, tamponi, vaccinazioni, visite a domicilio e l'impazienza di chi, ormai negativo, vorrebbe poter uscire; ma non può farlo finché la sua negatività non viene acquisita dal dipartimento di prevenzione, oberato di richieste. "L'alto numero di contagi però determina l'impossibilità, per i nostri colleghi, di poter rispondere a tantissime di queste richieste, per cui molte condizioni non vengono prese in carico, non essendo prese in carico determinano, ovviamente, un blocco di queste persone." Con il paradosso che un positivo non ancora registrato a sistema abbia un Green pass valido mentre un negativo è costretto a restare ancora in isolamento. Il procedimento potrebbe però essere sveltito, riconoscendo ai medici di base, almeno nelle emergenze, in ruolo di ufficiali sanitari. "Attraverso il sistema della tessera sanitaria si possono inserire i certificati di guarigione; certificati di guarigione che consentono il differimento di documenti quali Green pass e diciamo, ovviamente, adempimenti normativi che facilitano la vita sia al cittadino che al medico." Migliaia di persone bloccate, in sostanza, più dai vincoli che dalla malattia, con sintomi leggeri che non affollano più i Pronto Soccorso grazie, senza alcun dubbio, al vaccino. "Il vaccino ha fatto la differenza e noi ce ne stiamo accorgendo.".