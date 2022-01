Covid, troppi contagi negli asili: famiglie in difficoltà

"Allora, cosa vuoi per merenda? Pane e...?" Marzia è uno dei tanti genitori italiani, tra mamme e papà, che hanno dovuto ridisegnare la propria routine al rientro dalle vacanze di Natale, in questo periodo in cui tutte le famiglie in misura diversa stanno facendo i conti con l'alta contagiosità della variante Omicron. "Abbiamo ricevuto una comunicazione, abbiam dovuto anche correre a prendere i bambini a scuola e, quindi, adesso è in quarantena fino a lunedì". Un solo caso di positività ha creato da un giorno all'altro, nel rispetto delle norme anti-Covid, un corto circuito in 23 famiglie, con i bambini a casa per 10 giorni. Se un po' in tutte le scuole italiane in questa fase della pandemia si naviga a vista, questo senso di incertezza è amplificato negli asili nido e nelle materne dove i bambini, troppo piccoli, non possono essere vaccinati e dove non è possibile imporre loro l'uso della mascherina o il rispetto di qualche forma di distanziamento. "Le giornate diventano un po' vuote di cose da fare e quindi si relega un po' alla televisione, perché io poi devo gestire alcune cose di lavoro che non posso assolutamente continuare a spostare, quindi è una situazione molto difficile". Già, il lavoro. La sua organizzazione e la gestione del tempo che diventano da un giorno all'altro problemi complessi da gestire. "Io mi ritrovo alle 10 di sera a fare delle cose che invece avrei fatto nel pomeriggio, con ovviamente una stanchezza addosso importante". Una stanchezza avvertita da molte famiglie alle prese con scuole aperte solo in teoria. In Lombardia, nella prima settimana di rientro in classe, nelle scuole materne e negli asili c'è stata un'impennata di contagi. In 7 giorni sono aumentati dell'80%.