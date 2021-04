Sono 83 i casi positivi oggi a Latina e tra questi 5 sono indiani. Il contagio nella comunità sikh, che nell'Agro Pontino è tra le più basse d'Italia, in questa zona si contano circa 22.000 indiani, impiegati prevalentemente nei campi, rappresenta ad oggi il 10% rispetto ai contagi dell'intera Provincia. "La situazione oggi della ASL di Latina è leggermente più alta come numero di casi rispetto alla media regionale. Stiamo portando avanti delle verifiche epidemiologiche con il dipartimento di prevenzione, quotidiane, molto attente e, in particolare, abbiamo casi riferiti, diciamo, di contagio familiare". L'ASL sta effettuando 1300 tamponi al giorno, lo screening è iniziato il 12 aprile in sette aziende agricole tra Sabaudia e Pontinia, si andrà avanti così per tutta questa e la prossima settimana. Qui a Bella Farnia vivono circa 500 sikh e giovedì mattina verranno qui le autorità sanitarie per effettuare uno screening epidemiologico su tutti gli abitanti della comunità indiana. Il vero problema qui è l'isolamento. "Io ho parlato con le Autorità ieri, stanno loro provvedendo per l'isolamento, trovare qualche posto sicuro dove si può isolarsi. E pure vigilati, si deve essere più vigilati dalle forze dell'ordine perché qualcuno prende le cose alla leggera e si muove da casa". Nell'attesa dell'esito di tutti i testi inviati allo Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti, di cui al momento non risulterebbero evidenze. I primi 6 campioni sono rientrati questa mattina e sono tutti negativi.