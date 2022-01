Criminalità, allarme in Puglia dopo Foggia e Taranto

Dovrà rispondere ovviamente di duplice tentato omicidio oltre che di tentata rapina, porto illegale di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale, il 42enne protagonista ieri a Taranto di quello che può essere definito a tutti gli effetti un agguato feroce e spietato contro due poliziotti che, solo il caso ha voluto non avesse conseguenze ancora più gravi. L'uomo si chiama Pantaleo Varallo ha 42 anni ed è un ex guardia giurata con piccoli precedenti penali ma estraneo a contesti criminali. Il suo dunque, è stato un gesto solitario ed isolato ma non per questo meno inquietante come dimostrano i tantissimi attestati di solidarietà arrivati ai due agenti feriti. Tra gli altri spiccano quelli del capo della polizia e del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che, poco meno di una settimana fa, erano scesi in Puglia assieme ai comandanti generali dei Carabinieri e Guardia di Finanza e al procuratore nazionale antimafia per partecipare a un vertice sulla mafia foggiana tornata ad alzare la testa con una decina di attentati incendiari, in questo primo scorcio del 2022. Un'emergenza che si trascina ormai da anni è difficile da fronteggiare. Lo conferma quanto accaduto, appena due giorni dopo, a Monte Sant'Angelo, una delle roccaforti della mafia del Gargano dove è stata incendiata l'auto di un assessore comunale.