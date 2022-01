Crisi Air Italy, avviate procedure licenziamento collettivo

Comincia della peggiore dei modi l'anno per gli oltre 1300 lavoratori di Air Italy. La compagnia, che non vola ormai da diversi mesi, ha infatti inviato oggi a tutti i dipendenti le lettere di licenziamento collettivo collegata alla cessazione dell'attività avviata nel settembre scorso. L'ultimo giorno di cassa integrazione è stato il 31 dicembre e le fosche previsioni della vigilia sono state confermate. Nessun intervento infatti è stato messo in campo, nemmeno in extremis per salvare i dipendenti della compagnia aerea. La reazione dei sindacati non si è fatta attendere: "il momento che temevamo e che abbiamo cercato di scongiurare fino alla fine è arrivato". Le sigle sindacali chiedono poi in coro un intervento immediato del Governo per bloccare la procedura e scongiurare così questa vera e propria tragedia sociale. Per i sindacati infatti con una norma in deroga alla Legge di Bilancio si sarebbe potuto estendere la cassa integrazione a tutti i lavoratori di Air Italy anche per il prossimo anno, a prescindere dalle decisioni prese dall'azienda.