Un ascensore è precipitato in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma, dove era in corso un cantiere. L'incidente ha causato la morte di un operaio nigeriano di 47 anni, mentre altri due lavoratori sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni. I tre stavano eseguendo lavori all'interno della cabina dell'ascensore al momento del crollo. Le indagini per accertare le cause dell'incidente sono attualmente in corso.