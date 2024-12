I titoli di Sky TG24 del 20 dicembre 2024, edizione ore 20

Processo Open Arms, Matteo Salvini è stato appena assolto perché il fatto non sussiste, il Ministro era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Il leader leghista esulta a Palermo: "Sono stato assolto per aver difeso il Paese, ha vinto il buon senso, soprattutto ha vinto l'Italia, chi pensava di usare i migranti per fare politica ha invece perso. Manovra di bilancio il Governo incassa la fiducia alla Camera con 211 si, in serata è atteso il voto finale dopo le festività natalizie il testo arriverà in Senato per il via libera definitivo. La guerra in Ucraina, pioggia di missili balistici russi anche su Kiev, nell'attacco è stato danneggiato anche l'edificio che ospita sei ambasciate. Trump avverte l'Europa: "Comprate gas e petrolio americano, imporrò dazi, intanto gli Stati Uniti sono a un passo dallo shutdown, senza accordi ci sarà la paralisi delle attività federali. 12 neonazisti sono stati perquisiti e indagati dalla Procura di Milano per le accuse: odio razziale, istigazione a delinquere e propaganda antisemita. Dopo otto anni di chiusura a Firenze riapre al pubblico il Corridoio Vasariano, i lavori di restauro del tunnel aereo che si estende sopra la città sono costati 10 milioni di euro. Serie A di Calcio stasera alle 20:45 la sfida tra Verona e Milan domani sera su Sky Sport 1 Lecce-Lazio, Ezio Simonelli è il nuovo Presidente della Lega Calcio.