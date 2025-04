Uccide rivale davanti a una scuola e poi si toglie la vita

Un inseguimento di primo mattino, che termina tra i genitori che stanno accompagnando i bambini all'asilo a Marano in provincia di Napoli. L'inseguitore a bordo di uno scooter è Andrea Izzo, 41 anni di professione skipper. Tra le mani ha una pistola, legalmente detenuta. L'inseguito è Milko Gargiulo, 55 anni, broker finanziario, si trova nella sua auto e conosce il suo aggressore, perché lo ha denunciato già 2 volte per minacce. Ma questa volta Izzo passa alle vie di fatto: spara almeno 5 colpi e fredda Gargiulo davanti alla scuola, approfittando del traffico che si è creato proprio a causa dell'ingresso degli alunni. Dopo aver sparato, Izzo scappa, torna nei pressi di casa sua a Napoli e si uccide con un colpo di pistola alla testa in una strada isolata. Izzo, in base a una prima ricostruzione, avrebbe ucciso Gargiulo perché quest'ultimo sembra avesse una relazione con la sua ex compagna. Uno dei punti da chiarire sull'omicidio-suicidio è quello relativo alle denunce precedenti. Gli investigatori stanno ascoltando i familiari della vittima e dell'aggressore. L'inchiesta è condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura di Napoli Nord per quanto riguarda l'omicidio, e dalla Procura di Napoli per quanto riguarda il suicidio. .