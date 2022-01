D'Amato: consapevoli ritorno in aula in fase critica virus

"Assessore D'Amato voi nel Lazio come siete orientati rispetto a questo tema?" "Mah! Orientati. Il tema non è nella potestà delle Regioni. Noi possiamo dare dei consigli e il consiglio che mi sento di dire è che il Governo adotti una procedura chiara e anche con elementi di pragmatismo e di saggezza. Noi dobbiamo essere consapevoli che questa riapertura avviene in un trend in crescita dell'incidenza e probabilmente in un trend che vedrà le prossime due settimane anche con un picco. Ecco, dobbiamo avere consapevolezza di questo, cioè si sta ritornando a scuola in un momento di crescita dell'epidemia e in un momento di picco tra qualche settimana dell'epidemia. Per cui il Governo ha tutti gli strumenti tecnici per prendere una decisione saggia e ponderata. E ovviamente noi ci atterremo a quello che verrà deciso e daremo come sempre la nostra collaborazione". "Noi sappiamo che il Governo, proprio anche nella persona del Presidente del Consiglio, ha sempre considerato, in questi mesi, la scuola una specie di baluardo delle riaperture, che ha un peso simbolico, ovviamente no. Quindi tenere i ragazzi a casa significa anche simbolicamente piegare la testa, ancora una volta, rispetto alla pandemia. Ma se noi dovessimo tracciare una linea e da una parte ci sono le Regioni che, insomma, sarebbero più contente di lasciare i ragazzi a casa e quelle che invece sono più sul fronte del Governo, il Lazio dove si posizionerebbe per capire? Mi sono fatto un'idea, come dire, interpretando il tono della sua voce, però per capire". "Noi siamo stati sempre molto pragmatici e continuiamo ad esserlo. Il pragmatismo ci dice che dobbiamo avere consapevolezza e la consapevolezza ci porta di fronte a una apertura che vedrà, nelle prossime due settimane, un picco di contagi. E basta esserne consapevoli. Poi tutto possiamo cercare di gestire al meglio. Noi stiamo predisponendo anche un potenziamento dei tracciamenti, del contact tracing, però è chiaro che quando il denominatore aumenta in maniera importante e poi si fa maggiore difficoltà. Per cui l'appello al Governo è di valutare con estrema attenzione la scelta che si va profilando".