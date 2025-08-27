Tramontano, cognata killer deve risarcire famiglia vittima

A oltre due anni di distanza dal delitto di Giulia Tramontano che fu uccisa a Senago, in provincia di Milano dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, c'è una novità che riguarda la sfera familiare della vittima. La cognata dell'ex barman, condannato all'ergastolo in primo e in secondo grado, dovrà risarcire i genitori di Giulia con 25mila Euro, come ha stabilito il Tribunale Civile di Milano. La vicenda riguarda l'automobile utilizzata da Impagnatiello e a lui intestata per trasportare il cadavere di Giulia, che fu ritrovato a Senago nell'intercapedine di alcuni garage nella notte fra il 31 maggio e il 01 giugno del 2023. Qui il corpo era stato abbandonato fra rovi e sterpaglie dallo stesso Impagnatiello, reo confesso del delitto. Secondo i giudici, Laura Ciuladaite, che ha origini lituane e risiede a Desio, avrebbe acquistato attraverso suo marito Omar, incaricato di occuparsi dei beni del fratello che era in carcere, la T Roc Volkswagen due mesi dopo il delitto per soli 10000 Euro, mentre l'auto ne valeva almeno il doppio, scrive il tribunale. La mossa, spiegano i giudici, sarebbe servita per ridurre il patrimonio dell'imputato e farlo risultare così nullatenente in vista degli esosi risarcimenti previsti in sede penale. Ma non è tutto c'è anche la questione della denuncia di furto, denuncia che sarebbe stata depositata dal fratello di Impagnatiello e che non avrebbe mai convinto la compagnia assicurativa. Tornando al processo il 15/09 saranno depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado, che ha confermato la pena massima per l'ex parman, escludendo l'aggravante della premeditazione e riconoscendo soltanto quella del rapporto di convivenza e della crudeltà. .