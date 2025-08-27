Tramontano, cognata killer deve risarcire famiglia vittima

00:01:38 min
|
1 ora fa

A oltre due anni di distanza dal delitto di Giulia Tramontano che fu uccisa a Senago, in provincia di Milano dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, c'è una novità che riguarda la sfera familiare della vittima. La cognata dell'ex barman, condannato all'ergastolo in primo e in secondo grado, dovrà risarcire i genitori di Giulia con 25mila Euro, come ha stabilito il Tribunale Civile di Milano. La vicenda riguarda l'automobile utilizzata da Impagnatiello e a lui intestata per trasportare il cadavere di Giulia, che fu ritrovato a Senago nell'intercapedine di alcuni garage nella notte fra il 31 maggio e il 01 giugno del 2023. Qui il corpo era stato abbandonato fra rovi e sterpaglie dallo stesso Impagnatiello, reo confesso del delitto. Secondo i giudici, Laura Ciuladaite, che ha origini lituane e risiede a Desio, avrebbe acquistato attraverso suo marito Omar, incaricato di occuparsi dei beni del fratello che era in carcere, la T Roc Volkswagen due mesi dopo il delitto per soli 10000 Euro, mentre l'auto ne valeva almeno il doppio, scrive il tribunale. La mossa, spiegano i giudici, sarebbe servita per ridurre il patrimonio dell'imputato e farlo risultare così nullatenente in vista degli esosi risarcimenti previsti in sede penale. Ma non è tutto c'è anche la questione della denuncia di furto, denuncia che sarebbe stata depositata dal fratello di Impagnatiello e che non avrebbe mai convinto la compagnia assicurativa. Tornando al processo il 15/09 saranno depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado, che ha confermato la pena massima per l'ex parman, escludendo l'aggravante della premeditazione e riconoscendo soltanto quella del rapporto di convivenza e della crudeltà. .

ERROR! Meeting di Rimini, giornata di chiusura della 46esima edizioneERROR! Meeting di Rimini, giornata di chiusura della 46esima edizione
cronaca
Meeting Rimini, giornata di chiusura della 46esima edizione
00:01:34 min
| 23 minuti fa
pubblicità
ERROR! T19270825ERROR! T19270825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
ERROR! Anziana uccisa, genitorialità minori a Comune MilanoERROR! Anziana uccisa, genitorialità minori a Comune Milano
cronaca
Anziana uccisa, genitorialità minori a Comune Milano
00:01:38 min
| 2 ore fa
Bologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulinoBologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulino
cronaca
Bologna, sequestrati 674 kg di conserve per rischio botulino
00:01:00 min
| 4 ore fa
Bologna, maxi sequestro alimentare e rischio botulinoBologna, maxi sequestro alimentare e rischio botulino
cronaca
Bologna, maxi sequestro alimentare e rischio botulino
00:02:18 min
| 4 ore fa
La ong Mediterranea: la guardia costiera libica uccide in mare i migrantiLa ong Mediterranea: la guardia costiera libica uccide in mare i migranti
cronaca
La ong Mediterranea: la guardia costiera libica uccide in mare i migranti
00:01:51 min
| 5 ore fa
Le sfide della chirurgia maxillo facciale pediatricaLe sfide della chirurgia maxillo facciale pediatrica
cronaca
Le sfide della chirurgia maxillo facciale pediatrica
00:02:52 min
| 5 ore fa
A Regina Coeli il gambiano accusato dello stupro di Tor Tre TesteA Regina Coeli il gambiano accusato dello stupro di Tor Tre Teste
cronaca
A Regina Coeli gambiano accusato di stupro a Tor Tre Teste
00:01:15 min
| 5 ore fa
ERROR! T13270825ERROR! T13270825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 agosto, edizione delle 13
00:01:40 min
| 7 ore fa
Donna investita Milano, figlio di Cecilia De Astis: vanno rieducatiDonna investita Milano, figlio di Cecilia De Astis: vanno rieducati
cronaca
Donna investita Milano da bimbi, figlia: "Vanno rieducati"
00:01:45 min
| 8 ore fa
Caso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaiaCaso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia
cronaca
Caso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia
00:01:48 min
| 9 ore fa
ERROR! T08270825ERROR! T08270825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
ERROR! Meeting di Rimini, giornata di chiusura della 46esima edizioneERROR! Meeting di Rimini, giornata di chiusura della 46esima edizione
cronaca
Meeting Rimini, giornata di chiusura della 46esima edizione
00:01:34 min
| 23 minuti fa
ERROR! T19270825ERROR! T19270825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
ERROR! Anziana uccisa, genitorialità minori a Comune MilanoERROR! Anziana uccisa, genitorialità minori a Comune Milano
cronaca
Anziana uccisa, genitorialità minori a Comune Milano
00:01:38 min
| 2 ore fa
Bologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulinoBologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulino
cronaca
Bologna, sequestrati 674 kg di conserve per rischio botulino
00:01:00 min
| 4 ore fa
Bologna, maxi sequestro alimentare e rischio botulinoBologna, maxi sequestro alimentare e rischio botulino
cronaca
Bologna, maxi sequestro alimentare e rischio botulino
00:02:18 min
| 4 ore fa
La ong Mediterranea: la guardia costiera libica uccide in mare i migrantiLa ong Mediterranea: la guardia costiera libica uccide in mare i migranti
cronaca
La ong Mediterranea: la guardia costiera libica uccide in mare i migranti
00:01:51 min
| 5 ore fa
Le sfide della chirurgia maxillo facciale pediatricaLe sfide della chirurgia maxillo facciale pediatrica
cronaca
Le sfide della chirurgia maxillo facciale pediatrica
00:02:52 min
| 5 ore fa
A Regina Coeli il gambiano accusato dello stupro di Tor Tre TesteA Regina Coeli il gambiano accusato dello stupro di Tor Tre Teste
cronaca
A Regina Coeli gambiano accusato di stupro a Tor Tre Teste
00:01:15 min
| 5 ore fa
ERROR! T13270825ERROR! T13270825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 agosto, edizione delle 13
00:01:40 min
| 7 ore fa
Donna investita Milano, figlio di Cecilia De Astis: vanno rieducatiDonna investita Milano, figlio di Cecilia De Astis: vanno rieducati
cronaca
Donna investita Milano da bimbi, figlia: "Vanno rieducati"
00:01:45 min
| 8 ore fa
Caso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaiaCaso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia
cronaca
Caso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia
00:01:48 min
| 9 ore fa
ERROR! T08270825ERROR! T08270825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità