Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione

Averle somministrato il topicida doveva servire a causarle un aborto spontaneo, non ad ucciderla. Questa la motivazione con cui la Corte d'assise d'appello, confermando l'ergastolo, ha escluso la premeditazione per Alessandro Impagnatiello, colpevole di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano con 37 coltellate il 27/05/2023. Non ci sono prove che consentano di retrodatare il proposito di Impagnatiello di uccidere Giulia rispetto al giorno in cui l'accoltellata si legge nelle 59 pagine della sentenza. Averle somministrato il veleno nei mesi precedenti avrebbe avuto quindi, secondo la corte, lo scopo di dare una drastica soluzione al figlio che la donna aspettava e che l'uomo identificava come un problema per la sua carriera e la sua vita. Lo scorso giugno i giudici avevano condannato in secondo grado all'ergastolo Alessandro Impagnatiello, ex barman, con tre mesi di isolamento diurno per l'omicidio della compagna, incinta di sette mesi nella loro casa di Senago, a nord di Milano. Nei giorni scorsi il Tribunale civile di Milano aveva condannato la cognata di Impagnatiello a risarcire con circa 25000 Euro i familiari di Giulia. Alla parente dell'ex barman, infatti, un paio di mesi dopo il delitto era stata venduta e intestata l'auto dell'uomo nel tentativo, stando al verdetto civile, di farlo apparire nullatenente ed evitargli così di pagare il risarcimento ai familiari della vittima. .

