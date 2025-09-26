Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), si indaga a 360 gradi

Un sequestro di persona avvenuto alle 9 di sera e davanti a decine di testimoni. Un'azione definita anomala dagli investigatori, ma che si è consumata in una piazza di Vittoria, paese in provincia di Ragusa. La vittima del sequestro un ragazzo di 17 anni, figlio di un imprenditore agricolo della zona. Ad entrare in azione un commando composto da due persone con il volto travisato dai passamontagna. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, i due sono arrivati in una piazza del rione Forcone di Vittoria a bordo di una macchina. Scesi dall'auto, hanno chiamato per nome il ragazzo e lo hanno costretto a salire a bordo della vettura. Poi si sarebbero allontanati, seguiti da un'altra auto bianca. Immediatamente è scattato l'allarme. Le forze dell'ordine hanno iniziato a setacciare tutta l'area e tutte le zone circostanti. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver ripreso tutto. La Procura di Ragusa sta coordinando le indagini. Al momento non sarebbe pervenuta nessuna richiesta. "Ora si tratta di lavorare, sperare che possa ritornare ai suoi famigliari, alla sua vita. Certamente è inquietante non solo la modalità di quest'agguato, con gente mascherata che probabilmente neanche conosceva il ragazzo, ma per gli elementi che sono in campo, che riguardano il territorio". Gli inquirenti si stanno concentrando sulle conoscenze del giovane e sugli affari del padre per capire se ci possa essere una pista da favorire al posto di un'altra. Al momento nessuna ipotesi viene scartata. .