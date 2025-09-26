Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), si indaga a 360 gradi

Un sequestro di persona avvenuto alle 9 di sera e davanti a decine di testimoni. Un'azione definita anomala dagli investigatori, ma che si è consumata in una piazza di Vittoria, paese in provincia di Ragusa. La vittima del sequestro un ragazzo di 17 anni, figlio di un imprenditore agricolo della zona. Ad entrare in azione un commando composto da due persone con il volto travisato dai passamontagna. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, i due sono arrivati in una piazza del rione Forcone di Vittoria a bordo di una macchina. Scesi dall'auto, hanno chiamato per nome il ragazzo e lo hanno costretto a salire a bordo della vettura. Poi si sarebbero allontanati, seguiti da un'altra auto bianca. Immediatamente è scattato l'allarme. Le forze dell'ordine hanno iniziato a setacciare tutta l'area e tutte le zone circostanti. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver ripreso tutto. La Procura di Ragusa sta coordinando le indagini. Al momento non sarebbe pervenuta nessuna richiesta. "Ora si tratta di lavorare, sperare che possa ritornare ai suoi famigliari, alla sua vita. Certamente è inquietante non solo la modalità di quest'agguato, con gente mascherata che probabilmente neanche conosceva il ragazzo, ma per gli elementi che sono in campo, che riguardano il territorio". Gli inquirenti si stanno concentrando sulle conoscenze del giovane e sugli affari del padre per capire se ci possa essere una pista da favorire al posto di un'altra. Al momento nessuna ipotesi viene scartata. .

Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissimeGarlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
cronaca
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
00:00:20 min
| 43 minuti fa
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro SempioGarlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
cronaca
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
00:00:33 min
| 43 minuti fa
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioniPirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
00:01:22 min
| 1 ora fa
Incidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guidaIncidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guida
cronaca
Incidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guida
00:01:16 min
| 1 ora fa
ERROR! T13260925ERROR! T13260925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Garlasco, indagato l’ex procuratore di PaviaGarlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia
cronaca
Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Mario Venditti, ex procuratore indagato per delitto GarlascoMario Venditti, ex procuratore indagato per delitto Garlasco
cronaca
Mario Venditti, ex procuratore indagato per delitto Garlasco
00:03:53 min
| 2 ore fa
Garlasco, perquisizione nella villetta della famiglia SempiGarlasco, perquisizione nella villetta della famiglia Sempi
cronaca
Garlasco, perquisizione nella villetta della famiglia Sempio
00:00:42 min
| 3 ore fa
Extinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di TorinExtinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di Torin
cronaca
Extinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di Torino
00:00:39 min
| 3 ore fa
ERROR! T08260925_V2ERROR! T08260925_V2
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 9
00:01:39 min
| 5 ore fa
ERROR! T08260925ERROR! T08260925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 8
00:01:40 min
| 6 ore fa
Trasporti, a Malpensa presidio per GazaTrasporti, a Malpensa presidio per Gaza
cronaca
Trasporti, a Malpensa presidio per Gaza
00:01:19 min
| 6 ore fa
