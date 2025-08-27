Donna investita Milano da bimbi, figlia: "Vanno rieducati"

42 minuti fa

"Non posso voltarmi dall'altra parte, né io come figlio, né noi come società, come comunità, però bisogna fare un lavoro prima di prevenzione, cioè i mezzi ce li abbiamo. Andiamo a difendere i confini di altri paesi e poi non sappiamo difendere noi italiani sul territorio?" Incontriamo il figlio maggiore di Cecilia De Astis, la donna di 71 anni travolta e uccisa da un'auto rubata con a bordo quattro minorenni di etnia Rom all'ingresso del Tribunale per i minorenni di Milano nel giorno dell'udienza per discutere l'affidamento in una comunità protetta dei minori coinvolti. Era l'11 agosto quando con un'auto rubata, una Citroen bianca, investirono e uccisero la settantunenne che camminava in via Saponaro nel quartiere Grato Soglio a sud di Milano. Dopo l'impatto i quattro ragazzini un'età compresa tra gli 11 e i 13 anni erano fuggiti a piedi senza prestare soccorso, rintracciati poche ore dopo nel campo nomadi di Selvanesco a circa due chilometri dal luogo dell'incidente, il giorno dopo, nonostante il divieto di allontanamento erano scappati ancora. Tre di loro sono stati rintracciati in Piemonte, affidati con provvedimento d'urgenza ad una comunità, mentre del quarto si sono perse le tracce. La Procura per i minori ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato e furto di veicolo, ma essendo minori di 14 anni non andranno a processo. I giudici valuteranno altre misure, per ora restano in affidamento in una comunità protetta, lontano dalle famiglie per inadeguata vigilanza. "Questa è gente votata alla criminalità. Sono stati educati alla criminalità, quello che gli hanno insegnato quello hanno fatto". .

Caso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaiaCaso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia
cronaca
Caso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia
00:01:48 min
| 1 ora fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
Rientro a scuola, le novità sul voto in conottaRientro a scuola, le novità sul voto in conotta
cronaca
Rientro a scuola, le novità sul voto in condotta
00:01:46 min
| 14 ore fa
cronaca
Meeting Rimini, Metsola: Ue non spettatrice su Kiev e Gaza
00:02:01 min
| 15 ore fa
Donna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anniDonna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anni
cronaca
Donna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anni
00:01:02 min
| 16 ore fa
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 26 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volereCaso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
cronaca
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
00:01:40 min
| 18 ore fa
Timeline, la riforma della scuola italianaTimeline, la riforma della scuola italiana
cronaca
Timeline, la riforma della scuola italiana
00:20:52 min
| 19 ore fa
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo StatoMigranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
cronaca
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
00:01:55 min
| 20 ore fa
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di TermoliStellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
cronaca
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
00:01:34 min
| 20 ore fa
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di NapoliNave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
cronaca
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
00:00:36 min
| 22 ore fa
cronaca
Rimini, Metsola: "C'è bisogno di Europa che promuova pace"
00:00:28 min
| 23 ore fa
