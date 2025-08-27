Donna investita Milano da bimbi, figlia: "Vanno rieducati"

"Non posso voltarmi dall'altra parte, né io come figlio, né noi come società, come comunità, però bisogna fare un lavoro prima di prevenzione, cioè i mezzi ce li abbiamo. Andiamo a difendere i confini di altri paesi e poi non sappiamo difendere noi italiani sul territorio?" Incontriamo il figlio maggiore di Cecilia De Astis, la donna di 71 anni travolta e uccisa da un'auto rubata con a bordo quattro minorenni di etnia Rom all'ingresso del Tribunale per i minorenni di Milano nel giorno dell'udienza per discutere l'affidamento in una comunità protetta dei minori coinvolti. Era l'11 agosto quando con un'auto rubata, una Citroen bianca, investirono e uccisero la settantunenne che camminava in via Saponaro nel quartiere Grato Soglio a sud di Milano. Dopo l'impatto i quattro ragazzini un'età compresa tra gli 11 e i 13 anni erano fuggiti a piedi senza prestare soccorso, rintracciati poche ore dopo nel campo nomadi di Selvanesco a circa due chilometri dal luogo dell'incidente, il giorno dopo, nonostante il divieto di allontanamento erano scappati ancora. Tre di loro sono stati rintracciati in Piemonte, affidati con provvedimento d'urgenza ad una comunità, mentre del quarto si sono perse le tracce. La Procura per i minori ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato e furto di veicolo, ma essendo minori di 14 anni non andranno a processo. I giudici valuteranno altre misure, per ora restano in affidamento in una comunità protetta, lontano dalle famiglie per inadeguata vigilanza. "Questa è gente votata alla criminalità. Sono stati educati alla criminalità, quello che gli hanno insegnato quello hanno fatto". .