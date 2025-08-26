Donna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anni

È stato fermato dai Carabinieri nei pressi della stazione Termini, il presunto responsabile dello stupro di una donna di sessant'anni avvenuto all'alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma. Si tratta di un uomo di 26 anni di origini gambiane con regolare permesso di soggiorno che è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada. È stato riconosciuto dai Carabinieri grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dalle scarpe e dal berretto indossati al momento dell'aggressione. È ora accusato di rapina e violenza sessuale. L'uomo ha confessato di aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, acquistate poco prima del fatto nel vicino quartiere di Quarticciolo. La vittima era entrata nel parco dall'ingresso di via degli Olmi, per fare una passeggiata con il cane ed era stata subito assalita. L'aggressore l'avrebbe scaraventata a terra e dopo averle preso il telefono l'avrebbe violentata per poi darsi alla fuga. Un incubo durato 10 minuti ha riferito la sessantenne sotto shock ai soccorritori. Il fermo dovrà ora essere convalidato dal Tribunale di Roma. .