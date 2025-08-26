Donna violentata a Roma, fermato un uomo di 26 anni

00:01:02 min
|
1 ora fa

È stato fermato dai Carabinieri nei pressi della stazione Termini, il presunto responsabile dello stupro di una donna di sessant'anni avvenuto all'alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma. Si tratta di un uomo di 26 anni di origini gambiane con regolare permesso di soggiorno che è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada. È stato riconosciuto dai Carabinieri grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dalle scarpe e dal berretto indossati al momento dell'aggressione. È ora accusato di rapina e violenza sessuale. L'uomo ha confessato di aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, acquistate poco prima del fatto nel vicino quartiere di Quarticciolo. La vittima era entrata nel parco dall'ingresso di via degli Olmi, per fare una passeggiata con il cane ed era stata subito assalita. L'aggressore l'avrebbe scaraventata a terra e dopo averle preso il telefono l'avrebbe violentata per poi darsi alla fuga. Un incubo durato 10 minuti ha riferito la sessantenne sotto shock ai soccorritori. Il fermo dovrà ora essere convalidato dal Tribunale di Roma. .

ERROR! T19260825ERROR! T19260825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 26 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
pubblicità
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volereCaso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
cronaca
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
00:01:40 min
| 2 ore fa
Timeline, la riforma della scuola italianaTimeline, la riforma della scuola italiana
cronaca
Timeline, la riforma della scuola italiana
00:20:52 min
| 3 ore fa
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo StatoMigranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
cronaca
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
00:01:55 min
| 4 ore fa
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di TermoliStellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
cronaca
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
00:01:34 min
| 4 ore fa
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di NapoliNave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
cronaca
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
00:00:36 min
| 6 ore fa
ERROR! Rimini, Roberta Metsola: "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace"ERROR! Rimini, Roberta Metsola: "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace"
cronaca
Rimini, Metsola: "C'è bisogno di Europa che promuova pace"
00:00:28 min
| 7 ore fa
ERROR! T13260825ERROR! T13260825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordioLibri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
cronaca
Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
00:00:49 min
| 8 ore fa
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a LampedusaMigranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
cronaca
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
00:01:50 min
| 8 ore fa
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa ioFemminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
cronaca
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
00:01:33 min
| 8 ore fa
Scuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classeScuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classe
cronaca
Scuola, da quest'anno vietati per tutti cellulari in classe
00:01:34 min
| 9 ore fa
ERROR! T19260825ERROR! T19260825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 26 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volereCaso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
cronaca
Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere
00:01:40 min
| 2 ore fa
Timeline, la riforma della scuola italianaTimeline, la riforma della scuola italiana
cronaca
Timeline, la riforma della scuola italiana
00:20:52 min
| 3 ore fa
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo StatoMigranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
cronaca
Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato
00:01:55 min
| 4 ore fa
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di TermoliStellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
cronaca
Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli
00:01:34 min
| 4 ore fa
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di NapoliNave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
cronaca
Nave da crociera Msc in avaria arriva al porto di Napoli
00:00:36 min
| 6 ore fa
ERROR! Rimini, Roberta Metsola: "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace"ERROR! Rimini, Roberta Metsola: "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace"
cronaca
Rimini, Metsola: "C'è bisogno di Europa che promuova pace"
00:00:28 min
| 7 ore fa
ERROR! T13260825ERROR! T13260825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordioLibri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
cronaca
Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
00:00:49 min
| 8 ore fa
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a LampedusaMigranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
cronaca
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
00:01:50 min
| 8 ore fa
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa ioFemminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
cronaca
Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io
00:01:33 min
| 8 ore fa
Scuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classeScuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classe
cronaca
Scuola, da quest'anno vietati per tutti cellulari in classe
00:01:34 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità