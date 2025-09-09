Eredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann

Non è una missione di responsabilità, così come non lo è stato l'accordo con il fisco, precisano legali di John Elcan. La richiesta di messa alla prova conferma la sua condotta illecita, replicano gli avvocati di Margherita Agnelli, madre di John, Lapo e Ginevra, con cui è in corso il contenzioso. Al centro l'inchiesta penale per l'eredità dell'avvocato Agnelli per quei beni che secondo l'accusa sarebbero stati trasferiti in modo occulto da parte di Marella Caracciolo, prima della sua morte nel 2019 ai nipoti Lapo, Ginevra e John. Per i fratelli la Procura chiede l'archiviazione per i reati, al Presidente di Stellantis manca solo la conferma del GIP, poi la strada sarà quella della cosiddetta messa alla prova. Un periodo di circa 10 mesi di lavori socialmente utili. Forse in una struttura dei salesiani che se concluso positivamente estinguerà i reati ipotizzati a vario titolo dall'inchiesta della Guardia di Finanza. L'accordo che è stato preceduto dal pagamento al fisco dei fratelli Elkan di 183 milioni di Euro, potrebbe non essere l'ultimo capitolo di una vicenda intricata che coinvolge anche la residenza di Marella Agnelli. .