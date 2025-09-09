Eredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann

Non è una missione di responsabilità, così come non lo è stato l'accordo con il fisco, precisano legali di John Elcan. La richiesta di messa alla prova conferma la sua condotta illecita, replicano gli avvocati di Margherita Agnelli, madre di John, Lapo e Ginevra, con cui è in corso il contenzioso. Al centro l'inchiesta penale per l'eredità dell'avvocato Agnelli per quei beni che secondo l'accusa sarebbero stati trasferiti in modo occulto da parte di Marella Caracciolo, prima della sua morte nel 2019 ai nipoti Lapo, Ginevra e John. Per i fratelli la Procura chiede l'archiviazione per i reati, al Presidente di Stellantis manca solo la conferma del GIP, poi la strada sarà quella della cosiddetta messa alla prova. Un periodo di circa 10 mesi di lavori socialmente utili. Forse in una struttura dei salesiani che se concluso positivamente estinguerà i reati ipotizzati a vario titolo dall'inchiesta della Guardia di Finanza. L'accordo che è stato preceduto dal pagamento al fisco dei fratelli Elkan di 183 milioni di Euro, potrebbe non essere l'ultimo capitolo di una vicenda intricata che coinvolge anche la residenza di Marella Agnelli. .

In autostrada arriva Navigard: ecco cos'è e come funziona
cronaca
In autostrada arriva Navigard: ecco cos'è e come funziona
00:01:00 min
32 minuti fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
33 minuti fa
Aereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten
cronaca
Aereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten
00:04:47 min
1 ora fa
Migranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa tra loro due morti
cronaca
Migranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa: 2 morti
00:01:29 min
1 ora fa
Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne
cronaca
Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne
00:01:36 min
2 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
5 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 9 settembre
00:23:26 min
6 ore fa
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
cronaca
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
00:01:11 min
14 ore fa
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
cronaca
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
00:01:41 min
17 ore fa
cronaca
Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
00:01:44 min
18 ore fa
Anno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruolo
cronaca
Valditara: stop a cellulari in classe e più insegnanti ruolo
00:03:28 min
18 ore fa
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
18 ore fa
