Esplosione a Ravanusa, cominciati esami della procura

Quando le ruspe smettono di scavare, l'area del cratere nel centro di Ravanusa, sprofonda in un silenzio carico di dolore. Le finestre che si affacciano su quello che rimane delle palazzine di via Trilussa sono chiuse. "No, no, no, per favore". Nessuno ha voglia di parlare tra gli abitanti rimasti a vivere nelle case vicine, quelle che non hanno subito danni strutturali e che non sono state evacuate. In una comunità piccola come questa, nella tragedia dell'11 dicembre, tutti hanno perso un familiare, un parente, un amico. Si aspettano risposte dagli accertamenti cominciati nell'area sotto sequestro, blindata e inaccessibile a chiunque. Gli esperti nominati dalla Procura, gli stessi Procuratori di Agrigento titolari dell'inchiesta, i periti, i consulenti di parte, insieme con Vigili del Fuoco e Carabinieri, hanno cominciato a esaminare l'area e lavoreranno per giorni alla ricerca di elementi utili per ricostruire la dinamica della tragedia costata la vita a 9 persone, 10 se si considera anche il bambino che Selene Pagliarello stava per dare alla luce. Nel più stretto riserbo in cui procedono le indagini, l'unica certezza è nelle parole pronunciate dal Procuratore capo di Agrigento alcuni giorni dopo la tragedia, l'esplosione è stata prodotta da una bolla o camera di metano, innescata da una casuale scintilla. Come si sia formata questa bolla di gas, cosa abbia provocato la fuoriuscita, di chi siano le responsabilità, lo dovrà accertare l'inchiesta in cui al momento risultano 10 indagati, dirigenti di Italgas Reti, un atto dovuto per cominciare questi accertamenti.