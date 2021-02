Famiglia e contesto sociale determinano futuro adolescenti

Un ritratto dell'Italia che ahinoi non cambia, dove le differenze sociali hanno un impatto importante nella crescita dei nostri figli. In Italia vivono 3 milioni di persone tra i 14 e 19 anni, due terzi dei figli con entrambi i genitori senza diploma non si diploma a sua volta. Sono alcuni dati che emergono dal rapporto "Scelte, compromessi: gli adolescenti in Italia" promosso da Openpolis e l'associazione no profit Con i bambini. - In Italia c'è un grandissimo rischio di ereditarietà, ovvero la condizione economica e territoriale, di cittadinanza, che le ragazze e ragazzi hanno dalla famiglia di origine rischia di condizionare in maniera determinante il loro futuro. Dove nasci, in che posto vivi, la condizione sociale della famiglia d'origine, contribuiscono a determinare il futuro formativo. l'Italia è il Paese europeo con il più alto numero percentuale di neet, ossia ragazzi che né lavorano né studiano, il 24,1% per 300000 ragazzi figli di immigrati poi il capitolo è a parte. Se sono stranieri è il 30 %. con un ritardo, anche perché molti ragazzi stranieri si inseriscono più tardi nel sistema scolastico. Sel'abbandono scolastico riguarda l' 11% dei ragazzi italiani, quelli di cittadinanza straniera arrivano al 36%. La povertà educativa chiama in causa l'intera comunità, perché riguarda il futuro del Paese. Tre milioni e mezzo, quattro milioni di bambini e ragazzi che hanno appreso poco e hanno poche prospettive di sviluppo personale e fruizione dei propri diritti, significa una repubblica sempre più divisa al suo interno e sempre meno capace di sviluppo. - Su questi fattori poi l'emergenza Covid ha inciso in modo fortemente negativo, aumentando il divario.