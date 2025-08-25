Femminicidio nel Salernitano, confessa ex di Tina Sgarbini

Per circa due ore, Christian Persico ha risposto alle domande del GIP nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo e ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna Tina Sgarbini, trovata senza vita sabato scorso nel suo appartamento a Montecorvino Rovella, nel salernitano. Il magistrato ne ha quindi convalidato il fermo, accusato di omicidio, il trentaseienne che con la vittima aveva avuto una relazione rintracciato dai carabinieri, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere, è attualmente detenuto nel carcere di Forni. Al momento sulla morte di Tina Sgarbini, 47 anni e tre figli da una precedente relazione c'è una sola certezza è stata soffocata, ma ancora non si sa come, se strangolata o asfissiata con una busta di plastica, con qualcosa a tapparle la bocca. A dare una risposta sarà l'autopsia fissata per le prossime ore nell'ospedale di Eboli, mentre gli investigatori continuano a lavorare su testimonianze e rilievi tecnici per ricostruire nel modo più dettagliato possibile, cosa sia avvenuto la notte tra venerdì e sabato nell'appartamento in cui Tina è stata uccisa. .