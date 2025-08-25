Femminicidio Salerno, 47enne morta soffocata, fermato l'ex

00:01:23 min
|
46 minuti fa

Davanti al magistrato che ha disposto il fermo per omicidio, Cristian Persico 36 anni incensurato, ha deciso di non rispondere alle domande fornendo soltanto le sue generalità. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Salerno, in attesa dell'interrogatorio di garanzia con l'accusa di aver soffocato l'ex compagna, Tina Sgarbini, 47 anni, trovata senza vita nella sua casa nel centro storico di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, facendo rilievi per accertare se l'uomo abbia pianificato l'omicidio. Persico, prima di far perdere le sue tracce, è stato immortalato dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale, mentre si allontanava dalla casa della vittima. A chiamare i carabinieri che hanno trovato il cadavere della donna, sono stati i suoi genitori allarmati da un biglietto, lasciato dal figlio in cui diceva di aver fatto una cavolata e di aver l'intenzione di togliersi la vita. È stato poi rintracciato dopo alcune ore non lontano Salerno non accettava la fine della loro relazione. Nulla faceva immaginare un epilogo simile, ha precisato il sindaco di Montecorvino. Non risultano denunce da parte della donna, che era madre di tre figli avuti da una precedente relazione. Alessandra Del Mondo Sky TG 24. .

Terranera (L' Aquila), cena natalizia d'estate in piazzaTerranera (L' Aquila), cena natalizia d'estate in piazza
cronaca
Terranera (L'Aquila), cena natalizia d'estate in piazza
00:00:28 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! T08250825ERROR! T08250825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 agosto: edizione delle 8
00:01:41 min
| 1 ora fa
ERROR! WEB2508000ERROR! WEB2508000
cronaca
La rassegna di Sky Tg24 del 25 agosto 2025
00:22:56 min
| 4 ore fa
ERROR! Meeting Rimini, Zuppi: sono ottimista sulla pace in UcrainaERROR! Meeting Rimini, Zuppi: sono ottimista sulla pace in Ucraina
cronaca
Meeting Rimini, Zuppi: sono ottimista sulla pace in Ucraina
00:02:01 min
| 3 ore fa
ERROR! T19240825ERROR! T19240825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Milano Marittima, danni ingenti dopo violento nubifragioMilano Marittima, danni ingenti dopo violento nubifragio
cronaca
Milano Marittima, danni ingenti dopo violento nubifragio
00:02:05 min
| 16 ore fa
Ucraina, 34 anni di indipendenza: celebrazioni a KievUcraina, 34 anni di indipendenza: celebrazioni a Kiev
cronaca
Riviera Romagnola, maltempo: notte di emergenze
00:01:00 min
| 19 ore fa
Salerno, uccide la compagna e fugge: arrestatoSalerno, uccide la compagna e fugge: arrestato
cronaca
Salerno, uccide la compagna e fugge: arrestato
00:01:34 min
| 19 ore fa
Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarieMigranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
cronaca
Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
00:01:43 min
| 21 ore fa
ERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimiERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimi
cronaca
Guerra Ucraina, Zuppi: "Passi fatti sono importantissimi"
00:00:40 min
| 21 ore fa
ERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempoERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempo
cronaca
Maltempo Romagna, strade come fiumi a Bellaria-Igea Marina
00:00:13 min
| 22 ore fa
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilentoAmatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
cronaca
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
00:02:13 min
| 23 ore fa
Terranera (L' Aquila), cena natalizia d'estate in piazzaTerranera (L' Aquila), cena natalizia d'estate in piazza
cronaca
Terranera (L'Aquila), cena natalizia d'estate in piazza
00:00:28 min
| 1 ora fa
ERROR! T08250825ERROR! T08250825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 agosto: edizione delle 8
00:01:41 min
| 1 ora fa
ERROR! WEB2508000ERROR! WEB2508000
cronaca
La rassegna di Sky Tg24 del 25 agosto 2025
00:22:56 min
| 4 ore fa
ERROR! Meeting Rimini, Zuppi: sono ottimista sulla pace in UcrainaERROR! Meeting Rimini, Zuppi: sono ottimista sulla pace in Ucraina
cronaca
Meeting Rimini, Zuppi: sono ottimista sulla pace in Ucraina
00:02:01 min
| 3 ore fa
ERROR! T19240825ERROR! T19240825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Milano Marittima, danni ingenti dopo violento nubifragioMilano Marittima, danni ingenti dopo violento nubifragio
cronaca
Milano Marittima, danni ingenti dopo violento nubifragio
00:02:05 min
| 16 ore fa
Ucraina, 34 anni di indipendenza: celebrazioni a KievUcraina, 34 anni di indipendenza: celebrazioni a Kiev
cronaca
Riviera Romagnola, maltempo: notte di emergenze
00:01:00 min
| 19 ore fa
Salerno, uccide la compagna e fugge: arrestatoSalerno, uccide la compagna e fugge: arrestato
cronaca
Salerno, uccide la compagna e fugge: arrestato
00:01:34 min
| 19 ore fa
Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarieMigranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
cronaca
Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie
00:01:43 min
| 21 ore fa
ERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimiERROR! Ucraina, Zuppi: passi fatti sono importantissimi
cronaca
Guerra Ucraina, Zuppi: "Passi fatti sono importantissimi"
00:00:40 min
| 21 ore fa
ERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempoERROR! MCH BELLARIA IGEA-MARINA maltempo
cronaca
Maltempo Romagna, strade come fiumi a Bellaria-Igea Marina
00:00:13 min
| 22 ore fa
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilentoAmatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
cronaca
Amatrice, dopo nove anni nel centro storico i cantieri vanno a rilento
00:02:13 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità