Femminicidio Salerno, 47enne morta soffocata, fermato l'ex

Davanti al magistrato che ha disposto il fermo per omicidio, Cristian Persico 36 anni incensurato, ha deciso di non rispondere alle domande fornendo soltanto le sue generalità. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Salerno, in attesa dell'interrogatorio di garanzia con l'accusa di aver soffocato l'ex compagna, Tina Sgarbini, 47 anni, trovata senza vita nella sua casa nel centro storico di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, facendo rilievi per accertare se l'uomo abbia pianificato l'omicidio. Persico, prima di far perdere le sue tracce, è stato immortalato dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale, mentre si allontanava dalla casa della vittima. A chiamare i carabinieri che hanno trovato il cadavere della donna, sono stati i suoi genitori allarmati da un biglietto, lasciato dal figlio in cui diceva di aver fatto una cavolata e di aver l'intenzione di togliersi la vita. È stato poi rintracciato dopo alcune ore non lontano Salerno non accettava la fine della loro relazione. Nulla faceva immaginare un epilogo simile, ha precisato il sindaco di Montecorvino. Non risultano denunce da parte della donna, che era madre di tre figli avuti da una precedente relazione. Alessandra Del Mondo Sky TG 24. .