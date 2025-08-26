Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io

Non accettava la fine della loro storia e l'idea che la donna con cui aveva convissuto 10 anni, potesse rifarsi una vita. Cristian Persico ha confessato al Giudice nell'udienza di convalida di aver ucciso la sua ex compagna Tina Sgarbini, 47 anni, all'alba di sabato nell'abitazione della donna a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Dopo l'ennesima lite l'ha aggredita e uccisa, morta per asfissia meccanica esterna, secondo i primi esami medico-legali, in attesa dei risultati dell'autopsia. Prima di fuggire il 36 enne ha lasciato un biglietto ai genitori in cui annunciava le sue intenzioni. Quando i Carabinieri lo hanno rintracciato dopo ore di ricerche, grazie alle segnalazioni di un cittadino, l'uomo aveva segni sul volto. "Ha tentato il suicidio", ha spiegato il suo avvocato Michele Gallo lanciandosi da un ponte, un volo di circa otto metri che per pura fatalità non ha avuto esito mortale. La vittima, che aveva tre figli avuti da una precedente relazione, viene descritta da amici e parenti come una madre affettuosa e una lavoratrice instancabile. Saranno le indagini coordinate dalla Procura di Salerno a ricostruire le ultime settimane della vittima e del suo carnefice, per accertare se l'uomo abbia premeditato l'omicidio. A pochi passi dal Comune c'è ora uno striscione: "L'Amore non uccide, riposa in pace". .