Femminicidio Salerno, confessa l'ex: l'ho uccisa io

00:01:33 min
|
43 minuti fa

Non accettava la fine della loro storia e l'idea che la donna con cui aveva convissuto 10 anni, potesse rifarsi una vita. Cristian Persico ha confessato al Giudice nell'udienza di convalida di aver ucciso la sua ex compagna Tina Sgarbini, 47 anni, all'alba di sabato nell'abitazione della donna a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Dopo l'ennesima lite l'ha aggredita e uccisa, morta per asfissia meccanica esterna, secondo i primi esami medico-legali, in attesa dei risultati dell'autopsia. Prima di fuggire il 36 enne ha lasciato un biglietto ai genitori in cui annunciava le sue intenzioni. Quando i Carabinieri lo hanno rintracciato dopo ore di ricerche, grazie alle segnalazioni di un cittadino, l'uomo aveva segni sul volto. "Ha tentato il suicidio", ha spiegato il suo avvocato Michele Gallo lanciandosi da un ponte, un volo di circa otto metri che per pura fatalità non ha avuto esito mortale. La vittima, che aveva tre figli avuti da una precedente relazione, viene descritta da amici e parenti come una madre affettuosa e una lavoratrice instancabile. Saranno le indagini coordinate dalla Procura di Salerno a ricostruire le ultime settimane della vittima e del suo carnefice, per accertare se l'uomo abbia premeditato l'omicidio. A pochi passi dal Comune c'è ora uno striscione: "L'Amore non uccide, riposa in pace". .

Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordioLibri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
cronaca
Libri, Sofia Assante racconta Roma nel suo esordio
00:00:49 min
| 35 minuti fa
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a LampedusaMigranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
cronaca
Migranti, sbarchi autonomi senza sosta a Lampedusa
00:01:50 min
| 55 minuti fa
Scuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classeScuola, da quest'anno vietati per tutti i cellulari in classe
cronaca
Scuola, da quest'anno vietati per tutti cellulari in classe
00:01:34 min
| 1 ora fa
Turista disperso nel Lago di Como, ricerche in corsoTurista disperso nel Lago di Como, ricerche in corso
cronaca
Turista disperso nel Lago di Como, ricerche in corso
00:00:33 min
| 2 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 26 agosto
00:21:29 min
| 5 ore fa
cronaca
La Ocean Viking arriva a Siracusa dopo l'attacco in Libia
00:01:00 min
| 16 ore fa
cronaca
Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026
00:01:41 min
| 15 ore fa
cronaca
Femminicidio nel Salernitano, confessa ex di Tina Sgarbini
00:01:17 min
| 17 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Milano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberiMilano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberi
cronaca
Milano Marittima, la ripartenza dopo devastazione alberi
00:02:14 min
| 18 ore fa
Nelle prossime ore l'autopsia della vittimaNelle prossime ore l'autopsia della vittima
cronaca
Nelle prossime ore l'autopsia della vittima
00:01:30 min
| 18 ore fa
