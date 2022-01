Figliuolo: "Plateau raggiunto, per scuola stop burocrazia"

"Stiamo vedendo che anche per la variante Omicron sembra che siamo arrivati al plateau, sia i contagi ma soprattutto le ospedalizzazioni stanno calando, adesso diciamo che il bilancio ci aiuta perché quelli che entrano sono meno di quelli che escono da un paio di giorni sia come ospedalizzazioni, tra virgolette normali, sia per le terapie intensive." "I bambini sono vittime di una burocrazia e non vengono equiparati agli altri cittadini." "C'è un tavolo tecnico che darà molto velocemente delle risultanze che devono andare proprio a togliere quella parte di burocrazia che adesso e da ora in avanti e un po' meno necessaria, però voglio dire quando il provvedimento è stato adottato era un momento in cui la variante Omicron impazzava fortemente e soprattutto il livello di vaccinazione era molto, ma molto più basso per i bambini, di quello che abbiamo attualmente.