Foggia, criminalità scatenata:6 attentati

I danni sono notevoli? Si, sono una bellezza di quasi 80mila / 90mila Euro di danno perché tra attrezzature, tutto il materiale, scaffalature, è più lavoro che stiamo facendo adesso certamente se ne vanno un sacco di soldi". La strategia delle bombe è uno dei marchi di fabbrica della criminalità foggiana che ha aperto il nuovo anno con 6 attentati in 11 giorni. Gli ultimi quattro qui a San Severo. "La cittadinanza è attonita diciamo perché purtroppo devo dire che questi episodi in un lasso di tempo neanche tanto dilatato, sono abbastanza frequenti. Quindi, è chiaro che generano allarme sociale". Un film già visto purtroppo in questa terra martoriata dalla silenziosa e costante azione di una mafia troppo a lungo sottovalutata. "Per l'osservatore esterno la sensazione è che nulla cambi purtroppo qui a Foggia". É la stessa cosa per voi che la vivete dall'interno questa realtà? "Beh, nei fatti sembra non cambiare nulla, nel senso che a inizio dell'anno le bombe, tanti episodi, San Severo Foggia, Vieste quindi terrore no? Il lato aggressivo della criminalità organizzata e non. Ma io sono convinta che le cose stanno cambiando". E lunedì lo stato con il ministro Lamorgese e i vertici delle forze dell'ordine sarà a Foggia città in cui la mafia aveva provato ad allungare i suoi tentacoli anche sul comune e dove, proprio da lunedì muoverà i suoi primi passi. L'associazione antiracket: "Uno strumento operativo cioè il commerciante sa che non resta solo non è condannato a vivere in solitudine, la violenza mafiosa, l'arroganza mafiosa, la pressione mafiosa".