Foggia, Lamorgese: "Serve intervento straordinario"

Foggia ha bisogno di un intervento straordinario, costante nel tempo. Per il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che arriva in Puglia accompagnata dal Capo della Polizia, dai Comandanti Generali di Carabinieri e Guardia di Finanza e dal Procuratore Nazionale Antimafia, la risposta dello Stato alla criminalità organizzata foggiana, tornata pericolosamente a rialzare la testa in questo primo scorcio del 2022, non può che essere strutturata. "Il segnale va dato. Noi ci siamo e dobbiamo essere presenti, dobbiamo -come diceva il Procuratore De Raho- dobbiamo essere presenti con le nostre divise, con i nostri caschi, con le nostre armi, perché se qua dobbiamo vincere una partita, e sicuramente noi la vinceremo, noi dobbiamo fare la nostra parte". Ad ascoltare le parole del Ministro ci sono anche gli imprenditori dell'Associazione Antiracket, che muove proprio oggi i suoi primi passi. "Io mi auguro che possa rappresentare un punto di non ritorno. Cioè, dopo oggi nessuno più ha alibi per giustificare atteggiamenti di disimpegno, di rassegnazione, di diffidenza". Lo Stato, quindi, tornando alle parole del Ministro, qui a Foggia deve metterci la faccia. Un concetto che Luciana Lamorgese ribadirà più tardi nel suo messaggio agli studenti universitari. "Un messaggio di legalità, un messaggio di tutela di quelli che sono i principi democratici fondamentali perché una società vada avanti con una struttura forte, concreta e che possa poi essere tramandata anche alle future generazioni".