Fontana: distinguere tra ricoverati per e con covid

È evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid, e quindi deve essere considerato come malato di Covid, e chi entra in ospedale per un'altra patologia perché ha avuto un incidente stradale, perché deve essere operato di ernia, perché deve essere operato di appendicite, e in quell'occasione si riscontra anche la presenza del Covid. Sono due fattispecie che io ritengo, per una questione di correttezza, debbano essere distinte. È un discorso che noi stiamo facendo già dai tempi della prima ondata, ecco. È una questione di correttezza che riteniamo assolutamente fondamentale.