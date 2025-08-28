Foto e commenti violenti online: vittime migliaia di donne

Non si salva nessuna. Dopo la scoperta del gruppo Facebook Mia Moglie è la volta di un forum online pieno di foto di donne, famose e non, e di commenti volgari, violenti e sessisti di utenti per lo più anonimi. In tutto circa 200000 su un forum attivo dal 2005. 20 anni di foto scattate senza consenso o rubate dai Social, oltre a immagini e video pubblici o ripresi da trasmissioni TV e a volte manipolati. Vittime ancora una volta le mogli, fidanzate. amiche di uomini che le danno in pasto al pubblico. E questa volta ci sono anche le VIP, attrici, modelle, giornaliste, presentatrici e politiche. Ed è proprio dalle donne in politica che è scattata la denuncia pubblica. La prima è stata la Vice Segretaria Dem del Lazio, Valeria Campagna, che ha scoperto online le sue foto, tutte corredate dagli immancabili commenti violenti. "Sono schifata, questa storia non riguarda solo me, ma il nostro diritto di essere libere e rispettate", ha detto. "Rispetto che non è stato garantito a molte altre colleghe, con una capillarità che copre tutto l'arco parlamentare e le cariche". C'è la Premier Meloni, c'è la Segretaria del PD Schlein, e poi tra le altre, Maria Elena Boschi, Chiara Appendino, Daniela Santanche', Morani e Alessandra Moretti, quest'ultima tra coloro che hanno presentato denuncia. Anche lo sdegno e le condanne sono trasversali, solidarietà arriva da tutti i partiti. Presidente del Senato La Russa parla di un gravissimo episodio di sessismo e quello della Camera Fontana di violenza intollerabile. E mentre la polizia postale ha aperto un'indagine sul forum pornografico, il sito stesso ha prima provveduto a cancellare molti contenuti di personaggi pubblici, lasciando però online quelli di moglie e compagne non ancora finiti nella bufera, e poi ha chiuso del tutto. Per il gruppo Facebook da cui è partita la vicenda ci sono voluti centinaia di segnalazioni e denunce e un decisivo risalto pubblico per riuscirci. E anche in questo caso è servito il rumore, anche perché in alternativa risalire a chi gestisce questi siti, magari all'estero, e perseguire gli amministratori non è semplice, senza contare che potrebbero poi essere riaperti con altri nomi. Da qui la consapevolezza ribadita dalle donne vittime di questa violenza che il problema sia alla base. La convinzione di molti uomini di poter possedere e usare i corpi delle donne a loro piacimento. .

