Fugge da questura Prato, catturato a Barcellona boss cinese

00:01:35 min
|
2 ore fa

Nome Bobo Young, classificato come soggetto altamente pericoloso, una delle figure simbolo della criminalità cinese in Europa, famoso anche per essere riuscito ad evadere dalla Questura di Prato. "Il 10 luglio Bobo Young è stato rintracciato dagli uomini della squadra mobile, all'interno di un appartamento in Prato, ed è stato tratto in arresto assieme alla propria moglie, mentre costoro si trovavano entrambi, in stato di arresto all'interno di questi locali della Questura di Prato, sebbene ammanettato Bobo Young riusciva a liberarsi, dalle proprie manette di sicurezza alle quali era assicurato ed è riuscito a darsi alla fuga. Quindi ha dimostrato una notevole capacità di eludere i controlli, un'evasione che purtroppo è stata agevolata dalle consistenti deficienze organiche che affliggono la squadra mobile di Prato." Bobo Young è uomo dai tanti contatti e dalle consistenti disponibilità punto di riferimento per il traffico di stupefacenti e la compravendita di documenti, accessori, abbigliamento di lusso contraffatti. Per fuggire alla cattura ha attraversato l'Europa, Belgio, Spagna e Francia, è stato individuato all'aeroporto di Bruxelles mentre si stava imbarcando con un nome falso su un volo verso Barcellona. Lì è finita la latitanza grazie agli uomini della Polizia di Stato con il supporto operativo dei colleghi spagnoli.

Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetereCalciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
cronaca
Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
00:01:03 min
| 1 minuto fa
pubblicità
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sportTimeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
cronaca
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
00:21:02 min
| 1 minuto fa
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
cronaca
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
00:24:10 min
| 1 minuto fa
ERROR! Sito sessista, individuato il gestore: è un 45enne residente in ToscanaERROR! Sito sessista, individuato il gestore: è un 45enne residente in Toscana
cronaca
Sito sessista, individuato gestore: 45enne residente Toscana
00:01:37 min
| 1 minuto fa
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
cronaca
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
00:00:48 min
| 1 minuto fa
Padre ragazzo pestato a Skytg24: era indemoniato, è inaccettabilePadre ragazzo pestato a Skytg24: era indemoniato, è inaccettabile
cronaca
Padre ragazzo pestato: era indemoniato, è inaccettabile
00:02:33 min
| 2 ore fa
Aggressione pestato, padre ragazzo: è scosso, non è accettabileAggressione pestato, padre ragazzo: è scosso, non è accettabile
cronaca
Ragazzo pestato, il padre: è scosso, non è accettabile
00:00:54 min
| 3 ore fa
Maltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al VeroneseMaltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al Veronese
cronaca
Maltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al Veronese
00:00:38 min
| 4 ore fa
Terremoto Campi Flegrei, da domenica 119 le scosse registrate dall'IngvTerremoto Campi Flegrei, da domenica 119 le scosse registrate dall'Ingv
cronaca
Terremoto Campi Flegrei, da domenica 119 scosse registrate
00:01:49 min
| 3 ore fa
ERROR! T13020925ERROR! T13020925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 2 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Neopatentato uccide 71enne nel trevigianoNeopatentato uccide 71enne nel trevigiano
cronaca
Neopatentato investe e uccide 71enne in bici nel Trevigiano
00:02:16 min
| 2 ore fa
ERROR! Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni: chiesti fino a 2mila euro per rimozione contenutiERROR! Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni: chiesti fino a 2mila euro per rimozione contenuti
cronaca
Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni
00:01:56 min
| 4 ore fa
Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetereCalciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
cronaca
Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
00:01:03 min
| 1 minuto fa
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sportTimeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
cronaca
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
00:21:02 min
| 1 minuto fa
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
cronaca
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
00:24:10 min
| 1 minuto fa
ERROR! Sito sessista, individuato il gestore: è un 45enne residente in ToscanaERROR! Sito sessista, individuato il gestore: è un 45enne residente in Toscana
cronaca
Sito sessista, individuato gestore: 45enne residente Toscana
00:01:37 min
| 1 minuto fa
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
cronaca
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
00:00:48 min
| 1 minuto fa
Padre ragazzo pestato a Skytg24: era indemoniato, è inaccettabilePadre ragazzo pestato a Skytg24: era indemoniato, è inaccettabile
cronaca
Padre ragazzo pestato: era indemoniato, è inaccettabile
00:02:33 min
| 2 ore fa
Aggressione pestato, padre ragazzo: è scosso, non è accettabileAggressione pestato, padre ragazzo: è scosso, non è accettabile
cronaca
Ragazzo pestato, il padre: è scosso, non è accettabile
00:00:54 min
| 3 ore fa
Maltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al VeroneseMaltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al Veronese
cronaca
Maltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al Veronese
00:00:38 min
| 4 ore fa
Terremoto Campi Flegrei, da domenica 119 le scosse registrate dall'IngvTerremoto Campi Flegrei, da domenica 119 le scosse registrate dall'Ingv
cronaca
Terremoto Campi Flegrei, da domenica 119 scosse registrate
00:01:49 min
| 3 ore fa
ERROR! T13020925ERROR! T13020925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 2 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Neopatentato uccide 71enne nel trevigianoNeopatentato uccide 71enne nel trevigiano
cronaca
Neopatentato investe e uccide 71enne in bici nel Trevigiano
00:02:16 min
| 2 ore fa
ERROR! Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni: chiesti fino a 2mila euro per rimozione contenutiERROR! Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni: chiesti fino a 2mila euro per rimozione contenuti
cronaca
Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni
00:01:56 min
| 4 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità