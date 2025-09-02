Fugge da questura Prato, catturato a Barcellona boss cinese

Nome Bobo Young, classificato come soggetto altamente pericoloso, una delle figure simbolo della criminalità cinese in Europa, famoso anche per essere riuscito ad evadere dalla Questura di Prato. "Il 10 luglio Bobo Young è stato rintracciato dagli uomini della squadra mobile, all'interno di un appartamento in Prato, ed è stato tratto in arresto assieme alla propria moglie, mentre costoro si trovavano entrambi, in stato di arresto all'interno di questi locali della Questura di Prato, sebbene ammanettato Bobo Young riusciva a liberarsi, dalle proprie manette di sicurezza alle quali era assicurato ed è riuscito a darsi alla fuga. Quindi ha dimostrato una notevole capacità di eludere i controlli, un'evasione che purtroppo è stata agevolata dalle consistenti deficienze organiche che affliggono la squadra mobile di Prato." Bobo Young è uomo dai tanti contatti e dalle consistenti disponibilità punto di riferimento per il traffico di stupefacenti e la compravendita di documenti, accessori, abbigliamento di lusso contraffatti. Per fuggire alla cattura ha attraversato l'Europa, Belgio, Spagna e Francia, è stato individuato all'aeroporto di Bruxelles mentre si stava imbarcando con un nome falso su un volo verso Barcellona. Lì è finita la latitanza grazie agli uomini della Polizia di Stato con il supporto operativo dei colleghi spagnoli.